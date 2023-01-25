Şifa kaynağı Zerdeçal Bodrum'dan dünyaya ihraç ediliyor

Şifa kaynağı olarak bilinen Zerdeçal artık Bodrum'da yetişiyor. Binlerce kökü Bodrum'daki çiftliğine diken Adnan Akar yurt içi ve yurt dışı ihracat yapmaya başladı.

Çin, Hindistan ve Pakistan gibi Güney Asya ülkelerinde yetişen zerdeçalı Bodrum'daki çiftliğinde yetiştiren Adnan Akar binlerce kök zerdeçalın hem çayını, hem, yağını hem de bitkinin özünü çıkararak yurt içi ve yurt dışına ihraç ediyor. Diğer adıyla 'Hint Safranı' olarak bilinen ve özellikle Bangladeş, Çin, Hindistan ve Pakistan gibi Güney Asya ülkelerinden dünyaya ihraç edilen zerdeçala Bodrum'da ortak oldu. Türkiye'de yetiştirilmesi zor olan zerdeçal, Türkiye'nin köklü firması İmmunat tarafından ilçede bulunan ar-ge merkezinde yetiştirilmeye başlandı.

Firmanın kurucusu Adnan Akar tarafından özenle yetiştirilen Zerdeçalın etken maddesi, kurkumin olan ve birçok hastalığa şifa olmasıyla da biliniyor. Uzmanlar bu bitkiyi antiaterojenik ve antikanserojenik olarak tanımlarken, halk ise zerdeçalın şifa kaynağı olduğu için sofralarında bulunduruluyor. Çorbalarda, pilavlarda ve her tür yemekte kullanılan zerdeçalın faydaları ise saymakla bitmiyor. Bodrum'da bulunan fabrikasında dünyada ilk defa zerdeçal sıvı ekstartı üreterek bir ilke imza atan Akar aynı zamanda zeytin yaprağından üzüm çekirdeğine, kekikten çörek otuna kadar çok sayıda bitkinin özünü işliyor.

Zerdeçalın çok faydalı olduğunu dile getiren Adnan Akar, “Yerli üretim zerdeçal ithal olanda 10 kat daha güçlü etken maddeye sahip bunun sebebi özel üretim ve özel kurutma yöntemleri. Bu sayede şifa değeri çok yüksek kaliteli ürün alabiliyoruz. Yaklaşık 12 aylık bir üretim süreci bulunan zerdeçal özel üretim sayesinde yurt dışından getirilen ürünün çayı ve benzeri tüketimi yapılamaz iken yerli ürün her türlü kullanıma uygun olarak kurutuyor. Yerli üründe bulunan faydalı bileşikler tıp ve tamamlayıcı ürünler sekmeninde ihtiyacı karşılayabiliyor” dedi.