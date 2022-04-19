Şifahen Masallar Kervanı Muğla'da konakladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan Ayı etkinlikleri çerçevesinde Beyza Akyüz ‘Şifahen Masallar Kervanı' Muğla'da izleyici ile buluştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayı etkinlikleri çerçevesinde Beyza Akyüz ile Şifahen Masallar Kervanı etkinliği gerçekleştirildi. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Seminer Salonu'nda düzenlenen etkinlikte masal anlatıcısı Beyza Akyüz tarafından anlatılan masallar ile konuklar günümüzden geçmişe yolculuğa çıktı. “Kuşlar uçar, kervanlar konar” sözüyle yollara düşen Şifahen Masallar Kervanı, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikle Muğla'da konaklayarak masallarını Muğla'lılara anlattı. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde düzenlenen etkinlikte sahnede masal anlatıcısı Beyza Akyüz'e ud ve bağlamada Çağrı Sert, perdesiz gitarda Emre Çikot perküsyon ve vokalde Semih Yıldırım, vokal ve bendirde Sinem Çikot eşlik etti. Beyza Akyüz ile Şifahen Masallar Kervanı izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.