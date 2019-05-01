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Şifa'yı kurtarmak için seferber oldular

Muğla’nın Bodrum ilçesinde havuz gider çukuruna düşen Şifa isimli köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde havuz gider çukuruna düşen Şifa isimli köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Torba Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir sitenin havuzunun kenarından oynayan Şifa isimli köpek, çamur dolu havuz gider deposuna düştü. Köpeği eve dönmeyince etrafta aramaya başlayan sahibi İlker Sarıöz, çukurdan köpek sesi geldiğini duydu. Derin havuz gider deposuna giremeyen Sarıöz, durumu Bodrum itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, depoya girerek Şifa'yı kurtardı. Çamur içinde kalan Şifa sahibi tarafından temizlendikten sonra veterinere götürüldü. Şifa'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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