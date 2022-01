Sıfır Atık Kütüphanesi projesinde Muğla, Türkiye üçüncüsü oldu

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen, Milli Eğitim Bakanlığının okullarda geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak için 81 ilde başlatmış olduğu "Sıfır Atık Kütüphane” projesinde, Muğla Türkiye 3'üncüsü oldu.

Ocak 2022'de 81 ilde geri dönüşüm yoluyla toplam 250 kütüphane hayata geçirilirken ilimizde ise Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen “Mavi -Yeşil Okullar Projesi” sayesinde 13 sıfır atık kütüphanesi oluşturuldu.

Geri dönüşüm yoluyla oluşturulan 33 kütüphane ile ilk sırada İstanbul yer alırken 14 kütüphane ile İzmir ikinci, 13 kütüphane ile ise Muğla üçüncü sırada yer aldı. İlimizdeki 13 ilçede 13 sıfır atık kütüphaneleri oluşturulurken kullanılmayan paneller, tahtalar, sıralar, masalar, demirler, kâğıtlar, camlar, kasalar, kutular, lastikler, bilgisayar parçaları, müzik aletleri, dolaplar, kablo makaraları, ipler ve tekstil malzemeleri kullanıldı.

Meslek liselerindeki atölyelerde öğretmen ve öğrenciler tarafından dönüştürülen atık malzemeler; masa, kitaplık rafı, sandalye, sehpa, aksesuar ve aydınlatma ürünleri olarak kütüphanelerde kullanıma uygun hale getirildi.

Muğla'daki sıfır atık kütüphaneleri olan okullar şöyle: “Bodrum Konacık Cahit Özvezneci İlkokulu, Dalaman Gürleyik Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Fuat Demir Ortaokulu, Datça Kızlan İlkokulu/Ortaokulu, Fethiye Yunus Nadi İlkokulu, Kavaklıdere Menteşe Ortaokulu, Köyceğiz Yusuf Niyazi Pirci Ortaokulu, Marmaris Orhaniye İnci Narin Yerlici İlkokul ve Ortaokulu, Menteşe Şehit Jandarma Binbaşı Kıvanç Cesur Ortaokulu, Milas Sabahattin Akyüz Fen Lisesi, Ortaca Şehit Er Gürsel Çelik Ortaokulu, Seydikemer Şehit Alper Seven Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ula Kızılyaka İlkokulu ve Yatağan Madenler Ortaokulu.”

‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' ve ‘Sıfır Atık' projeleri, ilimizde başarıyla gerçekleştirildi

Her ilçede sıfır atığa dikkat çekmek adına atık malzemelerden birer kütüphane oluşturulduğuna dikkat çeken Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay “Bakanlığımızın okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak ve okullarda geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak için 81 ilde başlatmış olduğu ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' ve ‘Sıfır Atık' projeleri, ilimizde başarıyla gerçekleştirildi. Çok kısa bir süre içinde mesleki ve teknik eğitim liselerimizin desteği, hayırseverlerimizin katkıları, idareci, öğretmen ve öğrencilerimizin gayretleri ile 322 kütüphanemizi tamamlayarak Muğla'da kütüphanesiz okul bırakmadık. Kayıtlı kitap sayımız şu an 556 bin 442. Okul kütüphanelerimizdeki kayıtlı kitap sayımız şu an 556 bin 442. Her hafta bu sayıyı daha da artırma hedefindeyiz. Bunun yanında Müdürlüğümüzce yürütülen ‘Mavi-Yeşil Okullar' projesi ile her ilçemizde sıfır atık, enerji tasarrufu ve ülke kaynaklarımızın doğru kullanılmasına dikkat çekmek ve öğrencilerimizde farkındalık oluşturmak için sıfır atık kütüphaneleri oluşturduk” dedi.

Yerelde yürütülen “Mavi - Yeşil Okullar” projesi, ulusal projede başarıyı getirdi

Bakanlığın kendilerinden 4 sıfır atık kütüphane beklerken, 13 kütüphaneyi Muğla'ya kazandırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını kaydeden İl Müdürü Çay, “Mavi - Yeşil Okullar” projesi ile bakanlığın hayata geçirdiği Sıfır Atık Kütüphanesi ile yollarının kesişmesi bizim için de güzel bir rastlantı oldu. Yerel projemiz ile ulusal proje birbiriyle bütünleşti. Her iki proje sayesinde, öğrencilerimiz çevre dostu olan bu kütüphanelerimizde, hem okuma alışkanlığını ve hem de sıfır atık bilincini kazanacaklar. Projeye katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarımı, okul yöneticilerimizi, öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi başarılarından dolayı kutluyorum. Emeği geçen, katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.