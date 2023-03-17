‘Sıfır Atık Mavi' eğitimleri devam ediyor

Sıfır Atık Mavi, iklim değişikliği ile mücadele, denizlerin önemi başlıklarında verdiği eğitimlerle binlerce öğrenci ve öğretmene ulaşıyor.

Ülkemiz kıyı ve denizlerinin korunmasını ulusal bir öncelik haline getiren ve gelecek nesillere temiz denizlerin kucakladığı yaşanabilir bir Türkiye bırakmayı hedefleyen TURMEPA'nın en önemli faaliyetler alanlarından birini eğitim oluşturuyor. Türkiye'nin dört bir yanına eğitimleri ile ulaşan TURMEPA, Muğla'da da faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürüyor. TURMEPA'nın Fethiye'ye 2006 yılında kazandırdığı Fethiye Kıyı ve Deniz Merkezi'nde, denizlerin ve su kaynaklarının korunmasının önemi eğitimlerle pekiştirilerek anlatılıyor.

2006 yılından bu yana Muğla'da TURMEPA eğitmenleri aracılığıyla 678 kurumdan, 100 bin 539 öğrenci ve 4 bin 148 öğretmene ulaşılarak eğitim verildi. Her yıl daha fazla sayıda öğrenci ve öğretmene ulaşmayı hedefleyen TURMEPA bu yıl da Fethiye Kıyı ve Deniz Merkezi'nde Seydikemer Şehit Gürcan İlkokulundan 2 öğretmen ve 28 öğrenciye Denizlerdeki Canlılar Çizim Atölyesi eğitimi verdi.