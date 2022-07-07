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Sigara izmariti 5 ton buğday ve 2 bin balya samanı yaktı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde havyan çiftliğinde çıkan yangında binlerce liralık zarar oluştu.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde havyan çiftliğinde çıkan yangında binlerce liralık zarar oluştu.


Seydikemer Döğer Mahallesi Sinan Sokaktaki hayvan çiftliğinde sigara izmaritinden çıktığı belirtilen yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Büyükşehir Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından yangına müdahale edilerek söndürüldü.


Soğutma çalışmasının yapıldığı yangında 2 bin adet saman balyası, 400 adet yonca balyası, 5 ton buğday, 90 adet yem çuvalı ve çiftlik içinde döşeli süt sağım boruları yandı.


İtfaiye ekiplerinin yangın sonrası yaptığı araştırmada, yangının sigara izmaritinden çıktığı belirlendi.

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