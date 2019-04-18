Sığla ağaçları altında kitap okudular

Marmaris'te bir grup öğrenci "Sığla Kitap Kahve" isimli proje kapsamında, sığla ağaçları altında hem piknik yaptı hem de kitap okudu.

Ensar Vakfı Marmaris Şubesi tarafından hazırlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenen "Sığla Kitap Kahve" isimli proje çalışmaları devam ediyor. Proje kapsamında ilçede bulunan bir grup öğrenci Günnücek Milli Parkı'nda bulunan sığla ağaçları altında hem piknik yaptı kitap okudu. Proje koordinatörü Nejmettin Kaya etkinlik hakkında bilgi verdi. Projenin yıl sonuna kadar devam edeceğini belirten Kaya, “1 Ocak 2019 başladı, 31 Aralık 2019 sona erecek. Bu proje kapsamında çeşitli faaliyetlerimiz olacak. Bu etkinliklerden birisi de bugün yaptığımız, hem teknik gezi hem de arkadaşlarımızın kaynaşması için yapılan bir piknik. Projemizin ismi “Sığla Kitap Kahve” olduğu için en uygun yerin burası olduğunu düşündük.” dedi.

Öğrenciler ise güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.