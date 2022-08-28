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Sıla üçüncü kez Bodrum'da hayranlarıyla buluştu

Pop müziğin başarılı kadın sanatçılarından Sıla, önceki akşam üçüncü kez Bodrum Antik Tiyatro’da sevenleriyle buluştu.

Pop müziğin başarılı kadın sanatçılarından Sıla, önceki akşam üçüncü kez Bodrum Antik Tiyatro'da sevenleriyle buluştu.


Yaz Konserleri çerçevesinde gerçekleşen konsere, Sıla siyah taşlı uzun elbise ile çıktı.


Konserin açılışını Velhasıl şarkısıyla yapan sanatçı, geçmişten bu yana en güzel şarkılarını sevenleriyle birlikte hep bir ağızdan seslendirdi. İki saat boyunca kaldığı sahneden büyük alkışlarla inen sanatçı, seyircisinden tam puan aldı.

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