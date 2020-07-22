İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Silahla saksılara ateş etti, gözaltına alındı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde alkollü olduğu belirlenen ve cadde üzerinde buluna saksılara ateş eden kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde alkollü olduğu belirlenen ve cadde üzerinde buluna saksılara ateş eden kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Gelişim Mahallesi'nde silah sesi duyan vatandaşlar polis ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, 60 yaşındaki İ.V'nin cadde üzerinde buluna saksılara ateş açtığını gördü. Alkollü olduğu belirlenen İ.V, polis ekiplerince gözaltına alındı. Ruhsatsız silah, 3 boş kovan ve 4 dolu mermiye de el konuldu. İ.V'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.