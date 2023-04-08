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Silahla vurdukları hayvanı çalmaya çalıştılar

Muğla’nın Milas ilçesinde silahla vurdukları büyükbaş hayvanı çalmaya çalışan şahıslar jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde silahla vurdukları büyükbaş hayvanı çalmaya çalışan şahıslar jandarma ekipleri tarafından yakalandı.



Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin önleyici kolluk devriyesi sırasında şüpheli görülen 48 ABS 159 plakalı kamyonet durduruldu. Kamyonette yapılan kontrolde 1 adet kulak küpesi bulunmayan büyükbaş hayvanın ateşli silah ile yaralanmış vaziyette bulundu. Yapılan araştırmada hayvanın sahibinin M.A.Ö. olduğu belirlendi. Vurdukları büyükbaş hayvanı çalarken suçüstü yakalanan ve gözaltına alınan A.G ile R.M.B. ise sevk edildikleri Milas Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan olayla ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen 2 kişi daha yakalandı. Şahısların jandarmadaki ifade işlemleri devam ediyor.

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