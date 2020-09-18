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Silaj makinesi çiftçinin kolunu kopardı

Muğla’nın Milas ilçesinde tarlada silaj yapan işçin kolunu silaj makinesine kaptırdı.

Muğla'nın Milas ilçesinde tarlada silaj yapan işçin kolunu silaj makinesine kaptırdı.


Milas'ın Pinar Mahallesi'nde meydana gelen iş kazasında Ali Faik Yapar isimli vatandaşın sağ kolu koptu. Yakar, olay yerine sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.


Yakar'a sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne buradan da Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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