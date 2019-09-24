Simülatör ile emniyet kemerinin önemi anlatıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, devrilme simülatör aracı ile öğrencilere ve vatandaşlara emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün, emniyet kemeri takma bilincinin artırılması çalışması kapsamında Demokrasi ve Şehitler Meydanında simülatör araçla öğrencilere ve vatandaşlara uygulamalı anlatım gerçekleştirildi.

Kamyonet üzerine sabitlenmiş düzenekle 360 derece dönebilen simülatöre binen öğrenciler, çok düşük hızda da olsa kaza anında yaşananları görme fırsatı buldu. Saatte 15 kilometre hızla devrilen simülatör araçta bulunan öğrenciler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşlara, kaza anında olabilecekler anlatılarak emniyet kemerinin önemi vurgulandı. Bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, emniyet kemeri kullanımının önemine değindi.

Kaymakam Erdoğan, ‘'Vatandaşlarımızın bilgi alabileceği, kaza anında yaşananları görme fırsatı bulacağı bir uygulama. Aynı zamanda öğrencilerimizin o anı kontrollü bir şekilde görmelerini sağladık. Ne kadar canlandırmada olsa insanı korkutuyor. Emniyet kemerini tak ses getirsin çalışmasını düzenleyenlere teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza kazasız günler diliyorum.'' dedi.

Etkinliğe katılan öğrenciler ise simülatör araçta çok heyecanlandıklarını ve emniyet kemeri takılmadığında neler yaşanabileceğini görme fırsatı bulduklarını ifade ettiler.

Etkinliğe, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan'ın yanı sıra Dalaman İlçe Emniyet Müdürü Namık Söylemez, Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Elif Kırımlı, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.