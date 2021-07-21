Sinan söyledi, eşi Burcu oynadı

Besteleri ile yeni kuşak pop müziğe yön veren başarılı sanatçı Sinan Akçıl, 2021 yazına damgasını vuran Miya Beach'te bayramın ilk sahne performansına imza atarken, Akçıl'ın eşi Burcu Kıratlı da eşinin seslendirdiği şarkılar ile gönlünce dans ederek eğlendi.

Sahne öncesi minik hayranları ile fotoğraf çekilmeyi ihmal etmeyen başarılı sanatçı, plajı dolduran müzikseverlere seyirlik bir bayram konseri verdi. Eşi Burcu Kıratlı'nın da sahne önünden takip ettiği ve doyasıya eğlendiği konserde Samet Tecer'i de sahnesinde ağırlayan Sinan Akçıl, yaklaşık bir hafta önce çıkan ve müzikseverler tarafından çok beğenilen düet şarkılarını Samet Tecer ile birlikte canlı canlı seslendirdi.