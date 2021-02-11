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Sınav giriş ücretleri Büyükşehirden

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26 Haziran, Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 6 Haziran tarihinde yapılacak.

Pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine verdiği destekle dikkat çeken Muğla Büyükşehir Belediyesi YKS ve LGS (LGS ücretli olduğu takdirde) 2021 başvuru ücretlerini karşılayacağını duyurdu. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün YKS ve LGS sınavına girecek gençler için yeni bir desteğe hayata geçirdiklerini sosyal medya hesabından paylaştı.


Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Sosyal Medya paylaşımında “Başarıya uzanan yolda sınav giriş ücretlerini biz karşılıyoruz. Belediyemizden sosyal yardım alan ve ihtiyaç sahibi gençlerimizin YKS ve LGS başvuru ücretlerini karşılıyoruz” dedi.


Başkan Gürün paylaşımında “Muğla'mızda sosyal yardımlarımızdan yararlanan ailelerimizin çocukları ve ihtiyaç sahibi diğer evlatlarımızın sınav başvuru ücretlerini biz karşılayacağız. Çünkü birlikte aileyiz birlikte Muğla'yız ” dedi.


YKS ve LGS 2021 başvurusundan faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi gençlerin Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin çağrı merkezi numarası 444 48 01 nolu numarayı aramaları yeterli olacak.

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