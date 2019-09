Sinema sektöründe büyük barış sağlandı

Bodrum'da bir araya gelen sinema salonu sahipleri ve yapımcılar CineBodrum etkinliğinde barıştı. Yaklaşık 1 yıldır süren sinema salonu sahipleri ve yapımcılar arasındaki gerginlik son buldu.

Geçtiğimiz yıl sinema salonu sahipleriyle yapımcılar arasında gerginlik yaşanmış, sinema salonu sahipleri bazı filmleri sinemalarında yayınlatmamış, yapımcılar ise kampanyalı bilet satışlarına tepki göstermişti. Tartışmaların sonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı devreye girerek sinema sektöründe yeni düzenlemeler yapma kararı almıştı. Tartışmalar ise Bakanlık yetkililerin araya girmesiyle azalmıştı.

Barış sağlandı

9'uncu Türk Filmleri Haftası CineBodrum etkinliğinde bir araya gelen yapımcılar ve sinema salonu sahipleri 3 gün boyunca bir otelde düzenlenen toplantıya katılarak görüş ve önerilerini birbirleriyle paylaştı. Zaman zaman tartışmaların da yaşandığı etkinlik sonunda aynı fikirde buluşan sinema sektörünün 2 kolu birleşme kararı aldı. 'Sinema salonu olmazsa sinema filmleri olmaz, sinema filmleri çekilmese sinema salonları olmaz' diyen yapımcılar ve sinema salonu sahipleri birlikte yeniden yürüme kararı aldı.

Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) ve Cinemarin sinemalarının sahibi Başkanı Cenk Sezgin yeniden bir araya gelerek sorunları çözdüklerini ifade ederek, “Artık gerginlikten bahsetmek mümkün değil. İlk olarak çıkarlarımızın ortak olduğunun farkındayız ve aradaki görüş farklılıklarına sebep olan bazı uygulamalar zaten kanuni yaptırımlarla ortadan kalktığı için şu an itibariyle tartışılacak bir konu kalmadı. Bugünden sonra yapmamız gereken yapımcılar en iyi filmleri, sinemacılarda en iyi salonları üretmedikçe eskiden olduğu gibi rekorlar kıramayacağız. Bu rekorları Türkiye'nin kırması lazım, çünkü ülkemizin böyle bir potansiyeli var. Tartışmalarla fikir ayrılıklarıyla kaybedecek vaktimiz yok. Dünya çapında büyük bir performans gösteren Türk dizileri ve dizilerden beslenen Türk sinemasının önünün çok açık olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda sektördeki tüm arkadaşlarımız hemfikiriz. 3 gündür yaptığımız etkinliğimizde bu konu birçok kez dile getirildi. Bek çok yapımcı arkadaşımız burada. Yapımcılar Birliği Başkanı burada. Birlikte nasıl projeler geliştirilir ve Türk sinemasının hem gişe başarısı anlamında Türk sinemasının yurt dışı başarısı anlamında nasıl ileriye götürürüz konuşmalarını görüşmelerini yaptık” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin birçok şehrinde sinema salonu bulunan Avşar sinemalarının sahibi Şükrü Avşar ise gerginliğin sona erdiğini ifade ederek, “Geçmiş dönemlerimizde yine böyle küçük kavgalar oldu yapımcılar ve sinemacılar arasında o zaman da tatlıya bağlandı. Yeni sezonda çok büyük bir beklenti var. Çok güzel ve büyük emek sarf edilen filmler var. Bundan sonrası iyi olacak gibi düşünüyoruz. Geçen sene bir hasar gördük. Bayağı kötü bir sezon geçirdik. Filmler çıkmadı ve bu kavga yüzünden seyircimiz elini ayağını sinemadan çekti ama önümüzdeki dönemde her şeyin düzeleceğini ve iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Sinemacılar ve yapımcılar et ve tırnak gibidir. Kavgaları uzun sürmez çünkü aynı gemideyiz. Film olmadan sinema salonu olmaz, sinema salonu olmazsa da film olmaz. Tatlıya bağlanması gerekiyordu ve bağlandı da. Şu an gayet iyi görünüyor önümüzdeki sezonumuz. Kaliteli ve iyi filmler olursa seyirciyi ilgilendiren büyük yapımlar olursa daha da iyi olacak” şeklinde konuştu.

Çakallarla Dans serisinin ve birçok filmin yapımcısı olan Murat Şeker ise demokratik bir şekilde kavganın tatlıya bağlandığını söyleyerek, “Sinema salonu sahipleriyle yapımcılar arasındaki gerginlik geçen sene vardı. Yeni çıkan yasa ve düzenlemelerle bu gerginlik yerini barış ortamına bıraktı. Bodrum'daki festival boyunca yine seminerler ve paneller yapılıyor. Bundan sonrası ne kadar sağlıklı olacağı hakkında tartışmalar var. Tartışmanın olduğu yerde demokratik bir ortam oluşmuş ve geleceği düşünen insanların bir araya geldiği görülüyor. Tartışma kültürünün bütün sektörde olabiliyor olmasının çok pozitif ve sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Başka sektörlerde görüyorum büyük kavgalar yaşanıyor ve büyük sabotajlar oluyor. Bizim sektörde bunlar yaşanmıyor çünkü biz güzel sanatlarla uğraşan insanlarız. Devletin de geçen yıl araya girip yaptığı düzenlemeyle bence sinemada yakın gelecekte çok daha güzel bir vizyon bekliyor bizi” ifadelerine yer verdi.

Yapımcılar Derneği Başkanı ünlü yapımcı Birol Güven ise tartışmaların sonuna gelindiğini ifade ederek, “Bir gerginlik oldu ama o gerginliklerin geride kaldığını ve kalması gerektiğini düşünüyorum. Yeni bir yasa çıktı ve yeni bir yönetmelik çıkmak üzere ve bu işlerin düzelmesi gerekiyor. Sinema çok ilginç bir sektör biletle ayakta durabilen ve kendi kaynağı kendisinde olan bir sektör desteğini seyirciden alıyor. Seyirci ile beyaz perdenin ilişkisinin kesilmemesi gerekiyor. Sinema büyük perde de izlenir. Sinemayı sinema yapan perdenin büyüklüğüdür. Sinema seyircisinin mutlaka evden çıkıp sinema salonuna gitmesi bilet alması gerekir. Bu sektör ancak böyle ayakta kalır. Bunu sağlamak ve devam ettirmek için, artırmak için neler yapılabilir bunları konuştuk. Gerginlik sona erdi çünkü yasal bir düzenleme var. Yeni bir yönetmelik geliyor. Gerginlik olma ihtimali yok çünkü bir düzenleme yapıldı şimdi çok iyi filmler yapmak ve seyirciyi yeniden salonlara çekme zamanı” dedi.