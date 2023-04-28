‘Sınır tanımayan çocuklar' Dalyan'da temizlik yaptı

Dalyan boğazında gönüllü ‘Sınır Tanımayan Çocuklar' tarafından Ortaca Belediyesine ait tek güneş panelli kanal temiz teknesi ile temizlik çalışması yapıldı.

Farklı noktalarda doğayı tanımak için kamplar düzenleyen ‘Sınır Tanımayan Çocuklar' yaptıkları tüm çalışmalarda canlıların doğanın bir parçası olduğu temasını ele alıyor. Dalyan'da düzenlenen kamplarda, yaşamın olduğu doğayı, antik kentleri tanımayı keyifli hale getirmeyi hedefleyen çocuklar Oryantiring (Yön bulma sporu) sporu ve karşılaştırmalı tarih gezisinin olduğu bir program uyguladı. Kampı hayata geçiren ‘Sınır Tanımayan Çocuklar' ekibi bu tür aktiviteler ile deneyim sahibi oluyorlar.

Dalyan boğazında gerçekleştirilen etkinlik sonrası ‘Sınır tanımayan çocuklar' Ortaca Belediye Başkanımız Alim Uzundemir ve Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Öztürk'e katkıları nedeniyle teşekkür ettiler.