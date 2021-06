Sırt çantasında 1,5 kilo uyuşturucu ile yakalanmıştı, tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde şüphe üzerine durdurulan ve sırt çantasında, bir buçuk kilogram uyuşturucu madde ele geçirilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Narkotik Ekiplerince ilçe otogarında yapılan uygulamada O.K isimli şahıs durdurularak, sırt çantasında arama yapıldı. Şahsın çantasında yapılan aramada, iki parça halinde 1 kilogram 518,86 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan O.K' nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen O.K. mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.