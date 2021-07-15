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Sisam'da iki otel tedbir amaçlı tahliye ediliyor

Yunanistan’ın Sisam adasında bugün öğle saatlerinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, itfaiye ve polis ekipleri iki otelin tedbir amaçlı tahliye edilmesine karar verdi.

Yunanistan'ın Sisam adasında bugün öğle saatlerinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, itfaiye ve polis ekipleri iki otelin tedbir amaçlı tahliye edilmesine karar verdi.


Sisam adasındaki yangına müdahale çalışmaları sürerken, alevlerin yerleşim birimlerini tehdit eder hale gelmesi ile yerel yönetimler tedbir amaçlı önlemler almaya başladı. Avlakia bölgesi Vourliotes köyü yakınında başlayan orman yangını rüzgarın da etkisi ile büyüyor. Yangına uçak ve helikopterler havadan müdahalesini sürdürürken, tahliyesine karar verilen otellere Doğu Sisam Belediye ekipleri de yardımcı oluyor.

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