Sıva yaparken yere düştü, hastanede hayatını kaybetti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde inşaattan düşen 31 yaşındaki İsa Aktaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde inşaattan düşen 31 yaşındaki İsa Aktaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Yalıkavak Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatta sıva yapan 31 yaşındaki İsa Aktaş, dengesini kaybedip 4 metre yükseklikten aşağı düştü. Samsun'un Çarşamba ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Aktaş, hastaneye kaldırıldı. İsa Aktaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.