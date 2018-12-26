Sivil toplum kuruluşlarından Başkan Acar'a destek açıklaması

Marmaris'te faaliyet gösteren 70'e yakın sivil toplum kuruluşu Belediye Başkanı Ali Acar'a destek açıklaması yaptı.

Marmaris'te ikamet eden vatandaşlardan oluşan sivil toplum ve meslek örgütlerinin temsilcileri bir araya gelerek yaklaşan yerel seçimler öncesi, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'a destek açıklamasında bulundu. Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde bir araya gelen STK temsilcileri, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ın başarısının karşılıksız kalmaması gerektiğini savunarak bu başarının devamlılığını istediklerini söylediler. İlçede faaliyet gösteren 70'e yakın sivil toplum örgütü, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ın çalışmalarının Marmaris'i ivme kazandırdığını ve Marmaris'i dünya kenti haline getirdiğini ifade etti. Sivil toplum örgütleri adına konuşan Marmaris Kent Konseyi Başkanı Necmettin Yankol, “Marmaris'te bugünkü başarıyı karşımıza koyan, kendisinden çok daha büyük hizmetler alacağımıza inandığımız, belediyecilikte bölgemizde "örnek" bir isim olan Ali Acar aynı zamanda ülkesine, Atatürk ilkelerine, bayrağına bağlı önemli bir yöneticidir. Bizler bu başarının karşılıksız kalmaması gerektiğini ve devamlılığına inanıyoruz. Çok geç olmadan da fikrimizi tüm kamuoyuyla ve ilçemizin kaderini belirleyecek siyasi yetkililerle paylaşmak istiyoruz” dedi. Yankol konuşmasını şöyle sürdürdü: “Burada 70 imzası bulunan STK ve meslek örgütü temsilcileri olarak bu konudaki duyarlılığımızın bilinmesini, daha da önemlisi dikkate alınmasını ilgili tüm kurum ve kişilerden önemle rica ediyoruz. En büyük isteğimiz her geçen gün çok daha iyi yerlere yürüyen Marmaris'in ivme kaybetmemesidir” dedi.