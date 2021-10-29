Siyasetçileri buluşturan nikah

Muğla'nın Dalaman CHP İlçe Başkanı Sezer Durmuş ile Binnaz Güner'in nikahı kıyıldı. Nikaha Muğla ve ilçelerinde çok sayıda siyasetçi de katıldı.

Dalaman Belediyesi Kayacık Sahili'nde kıyılan nikah törenine aralarında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, CHP Muğla Milletvekilleri Suvat Özcan, Süleyman Girgin ve Av.Burak Erbay, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybek, AK Partili Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, CHP'li Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Ak Parti Dalaman İlçe Başkanı Şefik Oğuz, MHP Dalaman İlçe Başkanı Gürhan Hoplar, İYİ Parti Dalaman İlçe Başkanı Bahattin Bakırcı, Muğla genelinden CHP İlçe Başkanları'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Çiftin nikahını Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş kıyarken, şahitliklerini törene katılan siyasetçiler yaptı.