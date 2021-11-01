Sloganı gören dönüp bir daha baktı

Yasal-yapısal düzenlemelerin yapılması, yol standartlarının yükseltilmesi, denetim faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması gibi atılan birçok önemli adımın yanı sıra kamuoyu farkındalığını en üst noktaya taşıyacak birçok kampanya ve etkinlik İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçiriliyor.

Son olarak İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan slogan vatandaşlar arasında büyük ilgi çekti. 81 ilde billboardlara asılan afişlerdeki ‘Bi Hareketine Bakar Hayat' sloganını gören vatandaşlar sloganın İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlandığını görerek meraklarını da giderdiler.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri broşür dağıtırken, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Menteşe İlçe Jandarma Trafik ekipleri de sorumluluk alanlarında bulunan ve vatandaşların yoğunlukla yaşadıkları mekanlarda afiş asarak kampanyanın daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor.

‘Bi Hareketine Bakar Hayat' teması ile hazırlanan sloganın 8 Kasım Pazartesi gününden itibaren bilgilendirme, kısa videolar ve yaşara görme etaplarına geçeceği öğrenilirken, kampanyanın önümüzdeki süreçte devam etmesi bekleniyor.