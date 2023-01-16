SMA hastası çocuk için toplanan parayı çaldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir şahsın, SMA hastası çocuk için para toplanan kutuyu çalması güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Bitez Mahallesi Gavaklısarnıç Caddesi üzerindeki bir fırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletme yetkililerinin Çınar Çakan isimli 2 yaşındaki SMA hastası çocuk için bağış topladığı kutu, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından çalındı. Müşteri gibi fırına giren şahıs, çalışanın dikkatini dağıttıktan sonra kasanın yanındaki bağış kutusunu ceketinin içerisine sokup hızla bölgeden uzaklaştı. İşletmenin tuvaletine giren hırsız, kutunun içerisindeki parayı aldıktan sonra kayıplara karıştı. Bağış kutusunun yerinde olmadığını gören işletme yetkilileri, kutuyu tuvaletin çöpünde kırık halde buldu. Bağış kutusunun çalınma anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

İşletmeci Umut Özdemir, "Şahıs, gece 00.05 civarında geliyor. Arkadaşımızdan ürün istiyor ve ısıtmasını söylüyor. Arkadaşımız ısıtmak için arkasını döndüğü zaman şahıs bunu alıp kucağına saklıyor. Bir müddet burada sakladıktan sonra tuvalete geçiyor. Orada kutuyu açıp içerisinden tüm parayı alıyor. Sonra buradan pişkin pişkin çıkıp gidiyor. Biz gereken yerlere müracaatlarımızı yaptık. En kısa sürede bulunmasını istiyoruz" dedi.