Soba bacasına giren yavru kediyi kurtarmak için seferber oldular

Muğla'nın Bodrum ilçesinde soba bacasından aşağı düşen yavru kedi için itfaiye ekipleri seferber oldu. Kediyi ipe bağlamak için uzun süre ter döken ekip kediyi sağ salim kurtardı.

Cevat Şakir Mahallesi Zerdali sokakta Ayhan Atılgan evin bacasının içerisinden kedi sesi geldiğini duydu. Çatıya çıkan Atılgan el feneriyle bacanın içerisinde kedi olduğunu gördü. Önce kediyi çıkarmak için uzun süre çaba sarf eden ev sahibi bir türlü kediyi çıkaramayınca Bodrum İtfaiye ekiplerinden yardım istedi. Çatıya çıkan itfaiye ekipleri bacanın üzerinde bulunan beton blok kaldırdı. Yavru kediyi çıkarmak için halat kullanan ekip, birkaç birkaç denemeden sora kedinin boynuna halatı geçirmeyi başardı. Yarım saat boyunca ter döken ekipler yavru kediyi sağ salim kurtardı. Kediyi kurtaran itfaiye ekiplerinin sevici gözlerinden okunurken ev sahibi Atılgan ise kedinin ismini “yaramaz” koydu.