İhlas Haber Ajansı

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Soba kovasından çıkan yangında ev zarar gördü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir evde sönmeden bırakılan soba kovası, yangın çıkardı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde sönmeden bırakılan soba kovası, yangın çıkardı. Evde maddi hasar meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, Çiftlik Mahallesi Alazeytin mevkisindeki bir evde sönmeden bırakılan soba kovasından yangın başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, evin üst katını sardı. Yangın, Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, soğutma çalışması yapıldı.


Yangında evin üst katındaki 2 odasının yandığı bildirildi.

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