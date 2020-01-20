'); }

İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sobadan zehirlenen yaşlı çift öldü

Muğla’nın Ula İlçesinde , Mehmet Külek (73) ve Ayşe Külek (67) çifti, evlerinde uyudukları sırada sobadan sızankarbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Muğla'nın Ula İlçesinde , Mehmet Külek (73) ve Ayşe Külek (67) çifti, evlerinde uyudukları sırada sobadan sızan


karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.


Olay Muğla'nın Ula İlçesi Köprübaşı Mahallesi Kökçüler Sokakta meydana geldi. Ayşe ve Mehmet Külek çifti gece uyumadan önce kömür sobasını yaktı. Sabah saatlerinde eve gelen çiftin kızları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Ardından olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Evin salonuna giren ekipler çifti hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ayşe ve Mehmet Külek'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Çiftin naaşı öğle namazına müteakip Ula Yeni Mezarlığa defnedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.