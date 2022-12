SODEV'den Büyükşehir'e cinsiyet eşitlikçi dönüşüm ödülü

Tarımsal üretimde kadınlara yönelik Kıl Keçisi desteği ve ipekböcekçiliği üretim projeleri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi SODEV (Sosyal Demokrasi Vakfı) tarafından ilk defa düzenlenen “Cinsiyet Eşitlikçi Dönüşüm Ödülleri” yarışmasından ödülle döndü.

Kıl keçisi desteği ve İpekböcekçiliği projesi ödül aldı

SODEV (Sosyal Demokrasi Vakfı) tarafından ilk defa düzenlenen “Cinsiyet Eşitlikçi Dönüşüm Ödülleri” yarışması 13 kategoride gerçekleştirildi. Kadın yoksulluğu ile mücadele, kadın emeği ve istihdamını geliştirmeye yönelik sunulan en iyi uygulama kategorisinde Büyükşehir Belediyesi'nin “Kadınlara Kıl Keçisi Desteklemesi Projesi”, “İpekböcekçiliği Projesi” ödül almaya hak kazandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kadınların üretime katılması, ev ekonomisine katkı sağlaması için başlattığı Kıl Keçisi destekleme projesi ile il genelinde 318 kadın üreticiye 954 kıl keçisi dağıttı. İpekböcekçiliği projesi ile de yılda 45 gün çalışarak ek gelir sağlamaları için Büyükşehir tarafından üretim desteği, 20 bin metrekare arazi üzerine 4 bin adet dut fidanı dikimi yapılarak ve iki besleme çadırı kuruldu.

Başkan Gürün; “Kadınlarımız başımızın tacıdır”

Kadınların üretimin ana aktörü olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Dünyada her şey kadının eseridir” diyen Atatürk'ün izinde kadınlara pozitif ayrımcılık yapmaya, onları baş tacı etmeye devam edeceklerini belirtti. Başkan Gürün; “Bizler ‘Dünyada her şey kadının eseridir' diyen ve kadınlarımıza birçok Avrupa ülkesinden önce hak ettikleri yasal düzenlemeleri getiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gidiyor ve kadınlarımızı Muğlamızda baş tacı ediyoruz. Gerek Büyükşehir yönetiminde, birimlerinde gerek üretimde her alanda kadınlarımızın söz sahibi olmasını istiyoruz ve bunun için projeler üretiyoruz. Tarımsal üretimde özellikle kadınların ana aktör olduğunu, kadın emeği ile üretimin zenginleşeceğini biliyor, kadınlarımız için projeler üretiyoruz. Ödül aldığımız kıl keçisi, ipekböcekçiliği yanında alım garantili çiçek üretimi, koku vadisi, kadın üretim kooperatifleri ile işbirliği yapıyoruz. Bunun yanı sıra yönetim kadromuzun en tepesinde birçok kadın görev almış durumda. Belediyemizin işleyişinde kadınların rolü çok büyük. SODEV'e (Sosyal Demokrasi Vakfı) bizlere bu ödülü layık gördüğü için teşekkür ediyor, kazandırdığımız ödülü tüm emekçi kadınlarımıza armağan ediyorum” dedi.