SOGEM gençleri Büyükşehir'in çatısı altında

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) öğrencileri katıldı.

Gümüş, “Sizlerle beraber Menteşe daha güzel”

Etkinliğinde konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Sevgili gençler sizler Muğla'da okuduğunuz için çok şanslısınız. İlçemiz Menteşe, sevginin ve hoşgörünün kenti, kültür ve tarih kenti, ama en önemlisi de üniversite kentidir. Menteşe olarak nüfusumuzun neredeyse 3'te 1'ini üniversite öğrencileri oluşturuyor. Amacımız sizleri Büyükşehir Belediyemiz ve Menteşe Belediyemiz ile iç içe getirerek Muğla'nın tarihini, kültürünü ve güzelliklerini tanıtmak. Muğla Büyükşehir Belediyemiz Sosyal Gençlik Masası adı altında sizleri bir araya getirerek çok güzel bir işe imza atmış. Bizler Menteşe ve Büyükşehir Belediyesi olarak sizlere yönelik projeler üretiyoruz. Sizler geleceğimizsiniz. Geleceğimiz sizlere emanet. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, Cumhuriyet değerlerine bağlı olarak bu ülkeyi sizlere emanet ediyoruz. Bu etkinlikte sizleri ve bizleri bir araya getiren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Osman Gürün'e çok teşekkür ediyorum. Sizlerle beraber Menteşe daha güzel” dedi.

Gürün, “Gençlik gelecek, gelecek umuttur”

Etkinliğinde gençliğin gelecek, geleceğin de umut olduğunu ifade eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyetini emanet ettiği ve bütün ümidim dediği gençlerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu vurguladı. Başkan Gürün, “Her kentin kişiliğin oluşması ile ilgili gençlere çok önemli katkılar yapar. Hepiniz farklı farklı kentlerden geliyorsunuz. Muğla'yı değerlendirdiğimiz zaman Muğla'daki öğrenciler ve Muğla'ya evlatlarını okumaya gönderen aileler, çok daha rahat ve çok daha huzurlu oluyor. Aileler evlatlarının Muğla'da huzurlu ve bazı tehlikelerden uzak olduğunu biliyorlar. Biz Muğla'da gençler bir araya gelsinler, paylaşsınlar, fikirlerini söylesinler, kendilerinin önerdikleri programlar, projeler hayata geçirilmeye çalışılsın, hem Muğla'yı öğrensinler, hem de onların gözünden Muğla'yı bize anlatsınlar istiyorduk. Bu nedenle Sosyal Gençlik Masası (SOGEM) projemizi hayata geçirdik” dedi.

Gürün, “Dijital Köy kurmak için çalışmalar yapıyoruz”

Gençlerin sadece Türkiye değil, Dünya vatandaşı olması gerektiğini vurgulayan Başkan Gürün, “Sadece Türkiye şartlarında değil, Dünya'nın her yerinde bütün meslektaşlarınızla ve gençlerle rekabet edebilecek bilgi ve donanıma sahip olmaya çalışmanız gerekiyor. Bilgi neredeyse ona ulaşmanız lazım. Şu anda sizlerin en büyük avantajı Dijital Dünya'nın olmasıdır. Dijital Dünya'da ulaşılması zor geçmişteki olaylarla ilgili bilgileri, bütün Dünya'nın birikmiş bilgilerini alabilme, onları okuyup anlayabilme ve onlarla kendinizi geliştirme imkânınız var. Bizim de amaçlarımızdan bir tanesi Dijital Köy kurmak. Muğla gibi coğrafyası fevkalade uygun, 2 tane havaalanı olan, çocukların kendini geliştirmeleri için nitelikli okullara sahip olan Muğla'da dijital köy kurmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun için hangi meslekten olursanız, bilgisayarla aranız iyi ise siz de yer alabilirsiniz. Bu etkinliğe katılarak bizlerle beraber olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Yolumuz açık, Gazi Mustafa Kemal Atatürk rehberimiz olsun” diyerek sözlerini tamamladı.

Etkinlikte SOGEM gençleri, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'e Muğla ile ilgili düşüncelerini, görüşlerini iletme fırsatı buldular. Etkinliğin ardından SOGEM gençleri Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Yatağan ilçesi Stratonikeia Antik Kenti'ne götürüldü.