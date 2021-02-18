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Soğuk, pazarcıları vurdu

Muğla’nın Menteşe ilçesinde Perşembe günleri kurulan halk pazarındaki pazarcılar aşırı soğuklar nedeniyle tenekeler içine yaktıkları ateş ile ısınıyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Perşembe günleri kurulan halk pazarındaki pazarcılar aşırı soğuklar nedeniyle tenekeler içine yaktıkları ateş ile ısınıyor.


Muğla'da son bir haftadır devam eden kar, yağmur ve aşırı soğuk pazarcıları yeni önlemler almaya itti. Muğla'nın en büyük halk pazarının kurulduğu Menteşe ilçesinde Muğla ve diğer illerden gelen pazarcılar eksilerde seyreden hava sıcaklığından olumsuz etkilendi.


Saban erken saatlerde tezgah açan pazarcılar soğuk nedeniyle müşterileri teneke içinde yaktıkları ateşte ısınarak karşıladılar.

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