Soğuk sıkım Zeytinyağı aşevinde değerlendirilecek

Belediyeye ait tarım arazilerinde ve yol kenarında yetişen yaklaşık 200 kilogram zeytinden elde edilen soğuk sıkım zeytinyağı, aşevinde yemek yapımında kullanılarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, pandemi sürecinde üretimin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını belirterek, “Bölgemiz zeytin ve zeytinyağı üretiminde çok değerli bir coğrafyaya sahip. Çok kaliteli zeytin ve zeytinyağımız var. İnsanlık çok eski dönemlerden beri yaşadığımız coğrafyada zeytin yetiştirip, zeytinyağı üretmiş. Farklı kalite, tat ve koku özelliğine sahip zeytinlerimizi bölge üreticilerimiz yetiştirmeye devam ediyor. Biz de belediyemize ait tarım arazilerinde ve yol kenarlarındaki zeytinlerimizi tarım işçilerimizle topladık. Bu yıl zeytin hasadında büyük bir düşüş yaşanmasına rağmen toplanan 200 kilogram zeytin, yağhanede soğuk sıkım yöntemiyle işlendi. Soğuk sıkım metoduyla faydalı vitamin ve mineralleri ölmemiş, kaliteli bir zeytinyağı üretmiş olduk. Toplanan zeytinleri, zeytinyağı olarak sosyal belediyecilik gereği ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere aşevimizde yemek yapımında değerlendireceğiz. Belediye olarak gelecek yıl daha çok ve daha iyi mahsul elde etmek için tarım arazilerimizdeki zeytin ağaçlarımızın bakımlarını yapmayı da ihmal etmiyoruz” dedi.