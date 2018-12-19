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Soğuktan kaçan yılan evin klimasına girdi

Marmaris’te soğuktan kaçan bir yılan evde bulunan klimaya girdi.

Marmaris'te soğuktan kaçan bir yılan evde bulunan klimaya girdi. Evde yaşayanlara korku dolu anlar yaşatan yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.



Marmaris'in İçmeler Mahallesi 228'inci Sokak'ta bulunan bir evin klimasına yılan girdiği ihbarını alan Muğla Büyükşehir İtfaiyesine bağlı ekipler harekete geçti. İtfaiye erleri, klimanın bazı bölümlerini sökerek yılanı çıkarmaya çalıştı. Yılan yakalamak için kullanılan özel aparatı kullanan itfaiye erleri, yılana hiçbir zarar vermeden yakaladı. Yakalanan engerek türü yılan doğaya bırakıldı. Yılanın havaların soğumasından dolayı klimanın içine girdiği tahmin ediliyor. Yılanın yakalanmasıyla rahat bir nefes alan ev sakinleri, itfaiye erlerine teşekkür etti.

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