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Söğüt'ün ardından Bozburun'daki yıkım da ertelendi

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Söğüt Mahallesi’nde bugün için planlanan 4 kaçak yapının yıkımının ardından Bozburun Mahallesi’ndeki 1 kaçak yapının yıkımı da ertelendi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Söğüt Mahallesi'nde bugün için planlanan 4 kaçak yapının yıkımının ardından Bozburun Mahallesi'ndeki 1 kaçak yapının yıkımı da ertelendi.


Söğüt'teki 4 kaçak yapı yıkımının ertelenmesinin ardından, ekipler bugün için yıkımı kararlaştırılan 1 imara aykırı binayı yıkmak için Bozburun Mahallesi'ne hareket etti. Bozburun Yeşilova mevkiinde bulunan Erkan Özdoğan'a ait 3 katlı imara aykırı binanın yıkımı da, mahkeme kararıyla ileri bir tarihe ertelendi. Çevre ve şehircilik İl Müdürlüğü ile Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, binada gerekli incelemeyi yaptıktan sonra bölgeden ayrıldı.


Daha sonra Bozburun'da yan yana olan ve yıkım kararı verilen apart şeklindeki iki binanın önünde toplanan kalabalık, yıkımların durdurulması için yetkililerden yardım talep etti.

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