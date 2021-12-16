Şok trafik denetimleri devam ediyor 90 dakikada 40 bin lira ceza kesildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, trafik polislerinin şok denetimleri farklı noktalarda devam ediyor. Marmaris'te ekiplerin 90 dakikalık denetiminde trafik kurallarına uymayan sürücülere 40 bin lira ceza kesildi.

Marmaris ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube amirliği tarafından, Marmaris ilçe merkezi dahil olmak üzere 3 farklı noktada 20 trafik polisinin görev aldığı denetim yapıldı. 13.30-15.00 saatleri arasında 3 farklı noktada 20 trafik polisinin katılımı ile motosikletler üzerinde yapılan denetimde 137 adet motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kask takmayan ve diğer trafik kurallarını ihlal eden 94 araç ve sürücüsüne toplamda 40 bin TL para cezası kesildi. Belgeleri eksik olan ve daha önceden uyarılmış araçlar çekici yardımı ile otoparka gönderildi.

Trafik polisleri kask takan ve kurallara uyan sürücülere teşekkür ederken, güvenli sürüş için herkesin kurallara uymasını istediler.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Amiri Barış Havsalı "Amacımız ceza kesmek değil, sürücülerimizin kurallara uygun ve güvenli bir şekilde seyahat etmesidir. Kurallara uymayanların trafik kanunlarınca cezai işlemleri uygulanmaktadır. Denetimler kask, emniyet kemeri ve yaya geçiş yollarında öncelik konusunda haftanın her günü farklı nokta ve saatlerde devam edecektir. Vatandaşlarımızı trafik kurallarına uyma konusunda hassasiyete davet ediyoruz" şeklinde konuştu.