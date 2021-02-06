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Şok uygulamada esrar ve silah ele geçirildi

Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamada esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Milas'ın giriş ve çıkışları başta olmak üzere şehrin birçok noktasında uygulamalar yapan Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri başarılı bir çalışmaya daha imza attı. Ekipler tarafından düzenlenen şok uygulamada durdurulan 35 plakalı bir otomobilde bir miktar esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Araç sürücüsü H.M.K. isimli şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından işlem yapıldı.

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