İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan Fethiye havadan görüntülendi

Covid-19 ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ardından Muğla’nın Fethiye ilçesi adeta sessizliğe büründü.

Covid-19 ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ardından Muğla'nın Fethiye ilçesi adeta sessizliğe büründü. Boş kalan sokaklar ve parklar havadan görüntülendi.


Dünya ülkelerinde ölümlere sebep olan Korona virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından her geçen gün yeni önlemler alınmaya başlandı. Dün gece İçişleri Bakanlığınca 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Fethiye'de yaşanan yoğunluk sona erdi. Vatandaşların yoğun bulunduğu alanlar boş kaldı.


Normal şartlarda çok yoğun bir yaya ev araç trafiğinin olduğu Atatürk Caddesi, Çarşı Caddesi, sahil bandı korona virüs ve sokağa çıkma yasağı sonrası adeta sessizliğe büründü.


Boş kalan Fethiye drone ile görüntülendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.