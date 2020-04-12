İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sokağa çıkmadılar ama denize girdiler

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sokağa çıkma yasağına büyük ölçüde uyulurken, evleri denize sıfır olan vatandaşlar mavi suların tadını çıkardı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sokağa çıkma yasağına büyük ölçüde uyulurken, evleri denize sıfır olan vatandaşlar mavi suların tadını çıkardı.


30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de Bodrum'da bazı vatandaşlar denize girdi. Güvenlik güçleri ilçe genelinde sürekli devriye gezerek vatandaşların yasağa uyup uymadığını denetledi. Yarımada genelinde vatandaşların çoğunlukla yasağa uydukları gözlenirken, az sayıda vatandaşın uyarılara aldırmadığı görüldü. Kimi vatandaşların gözlerden uzak koylarda denize girdikleri gözlendi. Hava sıcaklığının 30 dereceye kadar çıktığı Bodrum'un İçmeler mevkisindeki sahilde bir vatandaşın denize girerek serinlediği gözlendi. Aynı bölgede deniz kenarındaki villalarda yaşayan vatandaşlar da sahilde güneşlenip denize girdi. Uzun süre şezlonglarda uzanan vatandaşlar, güzel havanın tadını çıkardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.