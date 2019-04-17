Sokak hayvanları için laboratuvar

Muğla'da, sokak hayvanları için tam donanımlı laboratuvar hizmete açılıyor.

Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) Sokak Hayvanları Rehabilite Merkezi'nde ihtiyaç üzerine kurulan tam donanımlı laboratuvar hizmete giriyor.

Dalaman Atakent Mahallesi Bülüşlü Caddesinde bulunan 700'den fazla mağdur hayvanın barındığı ve tedavilerinin yapıldığı bakım evinde hizmet kalitesini arttırmak amacıyla başlatılan laboratuvar kurulumu çalışmaları tamamlandı.

HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen, Sokak Hayvanları Rehabilite Merkezi'ndeki laboratuvarın açılışını gerçekleştireceklerini duyurdu.

HAYDOS Başkanı Dağdelen, 14 yıl önce ilk kez şimdi bakım evinin bulunduğu çöplük olarak kullanılan alana ayak bastığını hatırlatarak; “Atakent Mahallesinde bulunan alanı 2004 yılından bu güne kadar temizleyerek, geliştirerek ve büyüterek şimdi içinde 700'den fazla mağdur hayvanın yaşadığı Türkiye'nin ilk tam hastane donanımlı bakım evi haline getirdik.” dedi.

Geçmiş yıllar içinde Ortaca ve Dalaman Belediyelerini de 5199 sayılı yasalar çerçevesinde işin içine kattıklarını aktaran Dağdelen, şu ifadeleri kullandı; “Sokak hayvanları için çok yol kat ettiğimize inanıyorum. Ortaca ve Dalaman veteriner hekimleri Kübra Moran ve Mustafa Cihan'ın öncülüğünde İstanbul'da kapatılan bir kliniğin tüm ekipmanlarını dernek olarak satın aldık ve veteriner hekimlerimizin hizmetine sunduk. Uzun yıllar sonra zor şartlar altında tamamladığımız laboratuvarın hizmete açılacak olmasının gururunu yaşıyoruz.”