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Sokak lambaları gece gündüz yanıyor

Milas’ın İsmetpaşa, Cumhuriyet, Emek mahalleleri ve ilçe genelinde bulunan sokak lambaları, bir süredir gündür gece gündüz yanıyor.

Milas'ın İsmetpaşa, Cumhuriyet, Emek mahalleleri ve ilçe genelinde bulunan sokak lambaları, bir süredir gündür gece gündüz yanıyor.


Milas'ın İsmetpaşa, Cumhuriyet, Emek mahalleleri ve ilçe genelinde bulunan sokak lambaları, bir süredir gündür gece gündüz yanıyor. Çevre sakinleri, lambaların gündüz vakti yanmaya devam ettiğini söyledi. Milas'ta bir süredir yanan sokak lambaları tepkilere neden oldu.


Sokak lambaları gece gündüz yanmaya başladı. İsmetpaşa, Cumhuriyet, Emek mahallelerinde yaşayan sakinler, gece gündüz yanan sokak lambalarının durumuyla ilgili yetkililerden yardım istediler.


Mahalle sakinleri, bir süredir gece ve gündüz aralıksız yanan sokak lambalarıyla ilgili olarak şunları kaydettiler: “Milas'ın İsmetpaşa, Cumhuriyet, Emek mahalleleri ve ilçe genelinde bulunan sokak lambaları, bir süredir aralıksız gece gündüz yanıyor. Elektrikler sürekli yanıyor. Ciddi anlamda israf söz konusu. Keza bu bizim faturalarımıza yansıyacak. Yetkililerden, durumu bir an önce çözmelerini bekliyoruz. Bir an önce bu israf sona ermeli, sağduyuya davet ediyoruz.”

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