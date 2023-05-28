Sokaklar beyaza büründü

Menteşe ilçesi ile Yatağan ilçesi arasında yer alan Bayır mahallesinde saat 14.00-16.00 arasında başlayan sağanak yağış ile birlikte leblebi büyüklüğünde dolu yağdı. Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenen dolu ve yağmur yağışı sonrası sokaklar sulu beyaz akıntıya dönüştü.

Bayır'da yaşanan dolu ve sağanak sonrası özellikle tarla ve bahçelerdeki ürünlerden domates, biber, salatalık, patates fidanlarının zarar gördüğü açıklandı.