Şömine bacasına sıkışan yavru kedileri itfaiye kurtardı

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir evin şömine bacasına sıkışan yavru kedileri itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum'un Dirmil Mahallesindeki bir evde şömine bacasından kedi sesi geldiğini duyan Hakkı Kazaca isimli vatandaş hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri şömine bacasına sıkışan iki yavru kediyi kısa süren çalışmanın ardından bulundukları yerden çıkararak kurtardı.

Yeni doğan yavru kediler evin dışında bekleyen annesinin yanına bırakıldı.