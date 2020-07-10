İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Son anda kurtuldu

Milas Halil Bey Bulvarı’nda Alperen Dere idaresinde seyreden 48 LR 283 plakalı otomobilin motor bölümünde yangın çıktı.

Milas Halil Bey Bulvarı'nda Alperen Dere idaresinde seyreden 48 LR 283 plakalı otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Dumanların yükselmesiyle aracı durduran Dere, durumu 112' Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.


Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri yanan araca müdahalede bulundu.


Motor bölümünde başlayıp kısa sürede büyüyen yangın yapılan müdahale ile söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.