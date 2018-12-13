“Son Ustalar” unutulmadı

Farkındalık yaratılması adına hazırlanan “Son Ustalar 2019” takviminde Arasta'da 40 yılını doldurmuş esnafların fotoğrafları yer alıyor. 2019 yılı takvimlerini ilk olarak Arasta esnafıyla paylaşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, esnafla tarihi şadırvanda bir araya geldi.

Tarihi şadırvandaki buluşmada esnafla çay içip, sohbet eden Başkan Gümüş, belediye olarak her yıl hazırlanan ve halka dağıtılan takvimlerde bu yıl Arasta esnafına yer verdiklerini belirterek, “Arasta geleneksel, kültürel ve sanatsal değeri olan, unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin yaşatıldığı tarihi bir çarşımız. Kent kültürümüze ve değerlerimize sahip çıkmak adına 2019 yılı takvimlerimizde Arasta'da mesleğinde 40 yılını doldurmuş esnaflarımızın fotoğraflarına yer verdik. Farkındalık yaratan “Son Ustalar” çalışmamız ile Arastamızı tanıtıyor, bilinirliğini arttırıyor ve yaşatmayı amaçlıyoruz. Menteşe Belediyesi olarak kent kültürümüze, değerlerimize ve kültürümüzün bir parçası olan Arastamızı yaşatarak, sahip çıkmaya devam edeceğiz.” dedi.

Menteşe Belediyesi tarafından hazırlanan ve mesleğinde 40 yılını doldurmuş esnafların fotoğraflarının yer aldığı “Son Ustalar 2019 Takvimi” beğeni topladı.