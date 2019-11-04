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Sörfçüler rüzgarın tadını çıkardı

Sıcak havaların birkaç gün öncesine kadar etkili olduğu Marmaris’te artık soğuk ve yağışlı hava kendini hissettirmeye başladı.

Sıcak havaların birkaç gün öncesine kadar etkili olduğu Marmaris'te artık soğuk ve yağışlı hava kendini hissettirmeye başladı. Bugün sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve rüzgar zaman zaman etkisini arttırırken sörfçüler yağmurun ve rüzgarın tadını çıkardı.


Rüzgar sörfü ve uçurtma sörfü (kitesurf) yapan sporcular gün boyu Marmaris sahilinde keyif yaptı. Bomboş denizde gönüllerince sörf yapma imkanı bulan sporcuların keyfi gün boyu sürdü. Yılın her mevsimi güzel olan Marmaris'te sörfçülerin rüzgardaki keyfi ekranlara bu şekilde yansıdı.

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