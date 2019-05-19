Sörfçülerden anlamlı etkinlik

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş meşalesini yaptığı 19 Mayıs 1919 tarihinin 100'üncü yıldönümü Muğla'da değişik etkinliklerle kutlandı.

Ula'nın Sakin kent unvanlı Akyaka mahallesindeki Kitesorf okulları 19 Mayıs'ın 100'üncü yıldönümünü sörflerine taktıkları Türk Bayrakları ile kutladılar. Özgür Ceylan'a ait sörf okulundaki usta öğreticiler her yıl milli bayramlardaki etkinliğini bu yıl da sürdürdüler. 30 Ağustos. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramlarında su üstünde Türk Bayrakları ile sörf yapan sporcular, bu defa 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında sörflerine bağladıkları Türk Bayrakları ile Akçapınar ve Akyaka sahilinde etkinliklerini sürdürdüler.

Kitesorf usta öğreticileri ve sporcular, “Bugün 19 Mayıs ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasının 100'üncü yıldönümü. Bizler Kitesorf sporcuları olarak karada ve havada yapılan etkinliğin yanında denizde de 19 Mayıs'ın 100'üncü yılını kutlamak için sorflerimize taktığımız Türk Bayrakları ile bu anlamlı günü kutlamak için etkinlik düzenledik” dediler.