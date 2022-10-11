Sosyal medya hesabından uyuşturucu madde paylaşan şahıs tutuklandı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından sosyal medya hesaplarından uyuşturucu madde ile paylaşım yapan şahıs yakalanarak ceza evine gönderildi.

Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince daha önce birçok kez uyuşturucu madde ile suç geçmişi olan C.D. isimli şahsın sosyal medya hesapları üzerinden uyuşturucu madde ile paylaşım yaptığı tespit edilmesinin ardından şahıs Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda yakalandı. C.D. isimli şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.