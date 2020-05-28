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Sosyal medya'ya yükledikleri video başlarını yaktı

Bodrum’da bir kişiyi ormanlık alana götürüp dövdükten sonra çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşan, 4 şahıs tutuklandı.

Bodrum'da bir kişiyi ormanlık alana götürüp dövdükten sonra çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşan, 4 şahıs tutuklandı.


İddiaya göre Y.T, H.B.T., Ö.E. ve O.D. isimli 4 şahıs, R.E. adlı bir genci uyuşturucu sattığı gerekçesiyle ormanlık alana götürüp döverken görüntü çekti. Görüntüleri sosyal medyaya yükleyen şahıslar emniyeti harekete geçirdi. Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Grup Amirliği ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Y.T, H.B.T., Ö.E ve O.D.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 4 şahıs çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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