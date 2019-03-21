Soylu: “PKK'nın uzantısı olan HDP, sadece siyaset değil mafyacılık yapıyor”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son dönemde yapılan operasyonlarda HDP ile ilgili çok önemli belgelere ulaştıklarını belirterek, “HDP, PKK'nın uzantısı olan bir siyasi partidir. Sadece siyaset yapmıyorlar, çek senet işi yapıyorlar, mafyacılık yapıyorlar” dedi.

Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Dr. Tahir Ateş'e destek için Bodrum'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İskele Meydanı'nı dolduran yaklaşık 3 bin kişiye hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını Bodrumlulara ileterek konuşmasına başlayan Bakan Soylu, Bodrum'un tüm medeniyetleri bünyesinde barındıran önemli bir merkez olduğunu söyledi. Yıllardır Türkiye'nin gelişmemesi, özgür olmaması ve kendi ayaklarının üzerine duramaması için saldırılar yapılmakta olduğuna işaret eden Bakan Soylu, “Bizi dönem dönem terörle, anarşiyle, ekonomik saldırılarla terbiye etmeye çalıştılar. İnançlarımız ve kökenlerimiz üzerinden bizi ayrıştırmaya çalıştılar. Türklerin hep boynunun bükük, hep ayaklarının takatsiz olmasını istediler. 1960, 1971, 1980, 28 Şubat ve 27 Nisan'da kaç darbe girişimi ve en son Amerika'daki şarlatanın üzerinden bu ülkede darbe yapmak istediler. Türkiye'yi bölgemizden koparmak istediler. Bizi gönül yollarımız ve ticaret yollarımızdan kopararak, kendi coğrafyamıza hapsetmek istediler. Ama biz çatır çatır yürümeye devam ediyoruz. Yıllardan beri bu ülkenin insanlarına ‘Siz iktidar olsanız da, muktedir biziz, biz istediğimizi yaparız' diyorlar. En son dolar üzerinden darbe vurmak istediler. Önümüzde bir seçim var. Bu seçimden sonra 4,5 yıl seçimsiz bir dönem var. Bu dönemi burnumuzdan getirmek istiyorlar. Değerli Bodrumlular, bu ülke çok seçimler gördü. Bugün hem iktidar hem de muktediriz” diye konuştu.

“Kızlarımızı terörist değil, doktor öğretmen yapacağız”

“HDP, PKK'nın uzantısı olan bir siyasi partidir” diyen Bakan Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

“Sadece siyaset yapmıyorlar, çek senet işi yapıyorlar, mafyacılık yapıyorlar. Operasyonlarda ele geçirdiğimiz ajandalardan, bunların farklı yollara başvurabileceklerini gördük. Bunun yanında camileri ateşe verdiler. Türkiye'nin farklı şekillerde belalar ortaya çıkarıyorlar. Biz asla bunlara boğun eğmeyiz. Ben, Türkiye'nin her yerinde başım dik geziyorum. Siz verdiğiniz 50 gramlık oylarla demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkıyorsunuz. Bu ülkede kardeşliğe zarar vermek için her gün farklı senaryolar ortaya koyuyorlar. Bir kadın çıkıp, bana kızıyor, ‘Çok sert konuşuyorsun' diyor. Sen kalkıp sırtını PKK'ya yaslayacaksın, bizi tehdit edeceksin; biz sesimizi çıkarmayacak mıyız? Demezsek bu ülkeye yanlış yapmış oluruz. Dediğimiz şu; sana 4 tane duvar verdik. İster o duvara yasla ister o duvara yasla ister o duvara yasla. Hangi duvara yaslarsan yasla. 13-14 yaşında doğu ve güneydoğudaki kızlarımızı analarının kucağından alıp da dağa getirip o hayvan Murat Karayılan'a ve hayvan Cemil Bayık'a tecavüz ettiren, taciz ettirenlerin burnundan fitil fitil getirtmezsek Allah bize hesabını sorsun. Onlara güvence veriyorum. Sizi terörist yaptırmayacağız, sizi doktor yapacağız, sizi öğretmen yapacağız, sizi hemşire yapacağız. Türk Bayrağını oralardan indirtmeyeceğiz. Yaptığımız operasyonlarla terör örgütünün moralini bozduk, içini çözdük. Bu ülkede DHKP/C diye bir örgüt vardı. Şimdi bu örgütün tüm yapılanması ya ölüdür ya da tutukludur.”

Akşener ve Karamollaoğlu'na sert eleştiri

Türkiye'nin önünde 4,5 yıllık seçimsiz bir dönem bulunduğuna işaret eden Bakan Soylu, “Bu ortamda hayat geçireceğimiz icraatlarsa onları çıldırtmaya devam edeceğiz. Seçimsiz bir dönemde geçmiş yıllarda nasıl anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirmeye çalışmışlarsa, önümüzdeki 4,5 yılda da anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirmek için ellerinden gelen her şeyi yapacak ve gerçekleştireceklerdi. Tezgahları buydu. Yapmak istedikleri buydu. Kandil'in hazırlamış olduğu listeleri CHP'ye, Saadet Partisi'ne ulaştırdılar. Biz 94 tane PKK belediyesini görevden aldık ya, şimdi onları büyükşehirlere sızdırmak istiyorlar. ‘Kürdistan'da biz kazanacağız' diyor meymenetsiz adam. Allah suratından raptiyesini almış adamın. Biz bağırıyoruz; CHP, İYİ Parti ve Saadet Parti'den bir şey söyleyebilen var mı? SP Genel Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bana ‘Ahlaksız siyaset yapıyorsun' diyor. Beyefendi, ben ahlaksızlık yapmıyorum ama sen rahmetli Necmettin Erbakan'ın Milli Görüşünü PKK'ya sattın. PKK ile pazarlık yapıyorsun. Bu ülkede ahlaksızlığı sen yapıyorsun. Terör örgütüyle yapılan anlaşmanın altında Temel Karamollaoğlu, milliyetçi geçinen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve FETÖ'nün imzası var. Milliyetçilik naraları atan Meral Akşener, Doğru Yol Partisi'ne niçin ihanet etti, neden ayrıldı; çıkıp açıklasın. Meral Akşener ile Doğru Yol Partisi'nde birlikte siyaset yaptım, Tansu Hanım'a ihanet etti. Devlet Bahçeli ile siyaset yaptı, Bahçeli'ye de ihanet etti. 6 ay İçişleri Bakanlığı yaptı, şimdi afra tafra yapıyor. Onun üzerinden oy toplamaya çalışıyor. Önce FETÖ ile yaptığı işbirliğini açıklasın, Tansu Çillere ve Devlet Bahçeli'ye niye ihanet ettiğini açıklasın, ben bekliyorum, O açıklamazsa ben açıklayacağım” şeklinde konuştu.

“Bizim boynumuzu bükük bırakmayın”

31 Mart seçimlerinin Türkiye'nin geleceği açısından büyük önem taşıdığının altını çizen Soylu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Gelin bu oyunu hep birlikte bozalım. Bu seçim fire verme değil, güç verme seçimidir. Gelin 4,5 yıllığına Tayyip Erdoğan'ın ayağına topu verin ki, zillet ittifakının kalecisi Kılıçdaroğlu'nun durduğu kalenin doksanına çaksın. Terörle çok iyi mücadele ediyoruz. Şu an dağda 700 tane terörist kaldı. Onları da halledeceğiz. Evlatlarımız kar kış demeden teröristlerin tepesine biniyor. Ne olursunuz, 31 Mart'ta bizim boynumuzu Kandil'in karşısında bükük bırakmayın. Ne olur, Türkiye düşmanlarına fırsat vermeyin. Türkiye sevdalısı olan Cumhur İttifakı adaylarına sahip çıkın.”