Sözleşmeli öğretmen alımı mülakatları Muğla'da başladı

45 bin Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınavları mülakatları, Muğla'da başladı. Menteşe ilçesinde Menteşe Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen sözlü sınavlara öğretmen adayları yüz yüze ve çevrimiçi olarak katılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 45 bin öğretmen ataması için sözlü sınavlar, 18 il merkezinde yüz yüze ve 63 il merkezinde ise çevrim içi video konferans olarak gerçekleştiriliyor. Muğla'da Menteşe Halk Eğitimi Merkezinde yüz yüze gerçekleştirilen sözlü sınavlara, Aydın ve Denizli illerinden öğretmen adayları ise çevrimiçi olarak katılıyor.

Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınavları dolayısıyla Muğla'ya gelen Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Daire Başkanı Cüneyt Akçapınar, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay eşliğinde sınav uygulamasının gerçekleştirildiği Menteşe Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti. Daire Başkanı Cüneyt Akçapınar ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, sözlü sınav uygulamasına katılacak adaylarla ve sınavlarda görevli komisyon üyeleri ile bir süre sohbet ederek sınav heyecanı yaşayan öğretmen adaylarına başarılar diledi.

İki dönem halinde gerçekleştirilecek olan sözlü sınavlar 1. Dönem 07-11 Nisan 2023, I2. Dönem ise 12-16 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak. Mülakatlarda öğretmen adaylarına genel kültür, yorumlama ve eğitim bilimleri konu başlıklarından 4 soru sorulacak. 16 Nisan tarihinde son bulacak olan mülakatların sonuçları ise 18 Nisan tarihinde açıklanacak. 8 Mayıs tarihinde yerleştirme sonuçlarını öğrenecek olan öğretmenler, 1 Eylül tarihi itibarıyla görevlerine başlayabilecek.

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacak. 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 45 bin öğretmen ataması, son 20 yılda bir defada yapılan ilk ve en büyük öğretmen ataması olacak.