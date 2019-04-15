Sponsorsuz girdikleri turnuvada şampiyon oldular

Futbolcular aileleri tarafından kent merkezinde davul zurnayla karşılandı.

Bir yıl önce kurulan Marmaris 1923 U15 Futbol Takımı, sponsorsuz girdikleri turnuvada şampiyon oldu. İlk olarak Muğla U15 Ligi'nde ikinci olan takım, daha sonra Denizli'de düzenlenen U15 Türkiye Şampiyonasında Muğla'yı temsil etme hakkı kazandı. Burada ikinci grupta mücadele eden takım şampiyon oldu. Turnuvada dönen futbolcuların aileleri çocuklarını Atatürk Meydanı'nda davul zurnayla karşıladı. Futbolcular davul zurna eşliğinde oynayıp, şampiyonluğu kutladı. Takım olarak kısıtlı imkanlarla çalıştıklarını belirten Marmaris 1923 Spor Kulübü Başkanı ve Antrenörü Görkem Murat Dinç, ”Bir yıl önce kurduğumuz bu kulüple U15 Muğla ligine katıldık. Muğla ikincisi olduk. Muğla'yı Türkiye Şampiyonasında temsil etmeye hak kazandık. Çocuklarımızla birlikte Denizli'ye, U15 Türkiye Şampiyonası finallerine gittik. Orada takımlar iki gruba bölündü. İlk önce B grubundan lider olduk. Sonra A grubu birincisiyle de final müsabakası oynadık. Orada da çocuklarımız üzerine düşeni yaptı, şampiyon olduk. İkinci gruba, 32 takım arasında 22 takım arasına kaldık. Büyük ihtimal ile bu ayın sonunda ikinci gruplara gideceğiz. Bu çocuklar Marmaris'in çocukları sponsorumuz yok, desteğimiz yok. İnşallah Marmaris ve Muğla halkı bize destek olacaklardır. Bizim geleceğimiz bu çocuklar, onları sporla hayata bağlıyoruz“ dedi.

Grubun şampiyonu oldukları için mutlu olduklarını belirten futbolcular ise hedeflerinin Türkiye Şampiyonu olmak olduğunu belirtti.