İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto 1. Lig: Bodrumspor: 0 - Erzurumspor:0

Spor Toto 1.

Lig'in 28. haftasında Bodrumspor, sahasında karşılaştığı Erzurumspor ile 0-0 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


29. dakikada Gökdeniz'in vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.


45+4. dakikada Alican'ın sert vuruşunda kaleci topu uzaklaştırdı.


54. dakikada Shala'nın vuruşunda kalecinin müdahalesiyle top dışarı çıktı.


62. dakikada ceza sahası dışından Süleyman'ın yaptığı vuruşta top az farkla dışarı çıktı.


71. dakikada Mustafa Akbaş'ın sert vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.


88. dakikada Kenan'ın vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.


90+7. dakikada savunma arkasına gönderilen topta Samet, kaleci Mehmet'in üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.



Stat: Bodrum


Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Kemal Mavi, Güner Mumcu Taştan


Bodrumspor: Diogo, Erkan, Süleyman Özdamar, Samet, Koray (Hakan dk. 61), Kenan (Mert dk. 90 +6 ?), Üzeyir, Onur, Gökdeniz (Omar dk. 77), Cenk, Erdem (Muhsa dk. 46)


Yedekler: Bahri, Yekta, Eren, Ali


Teknik Direktör: İsmet Taşdemir


Erzurumspor: Mehmet, Mustafa, Hasan (Aaron dk. 69), Eren, Mikhail, Özgür (Herolind dk. 46), Mustafa, Cengizhan (Ufuk dk. 59) (Zakarya dk. 75), Alican, Orhan, Celal


Yedekler: Rıdvan, Sefa, Muhammet, Fırat, Eyüp, Yakup


Teknik Direktör: Hakan Kutlu


Kırmızı kart: Erkan Değişmez (dk. 39) (Bodrumspor)


Sarı kartlar: Cengizhan, Herolind, Mustafa (Erzurumspor), Erdem, Kenan, Onur (Bodrumspor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.